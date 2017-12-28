بعد الإفراج عنه.. طفل فلسطيني يروي قصة ما بعد اعتقاله

القدس المحتلة(صدى):

روى الأسير الفلسطيني، محمد الجنيدي الذي يبلغ 17 عاماً من العمر، ما حدث خلال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب الإفراج عنه أمس الأربعاء.

وقال الجنيدي إنه نُقل إلى معسكر عتصيون شمال الخليل بعد اعتقاله مباشرة، و تعرض خلال ليلة كاملة إلى الضرب والتحقيق، ثم نُقل إلى معتقل عوفر.

وأضاف أنه أفرج عنه أمس من معسكر عوفر غرب مدينة رام الله، بعد دفع غرامة مالية بـ 10 آلاف شيكل إسرائيلي.

وتوجه الطفل، بعد الإفراج مباشرة إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاجـ حيث إنه يعاني من كسور في الكتف.