الهلال يسعى لخطف الصدارة مجددا بمواجهة أُحد

ماجد محمد(صدى):

يواجه فريق الهلال، اليوم الخميس، نظيره أحد، في إطار الجولة الـ 16 من دوري المحترفين، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية ، في تمام الساعة 3:45.

ويخوض الهلال المواجهة مُحتلًا المركز الثاني برصيد 30 نقطة، متراجعًا عن صدارة الدوري لمنافسه الأقوى الأهلي، على الرغم من بقاء مبارتين مؤجلتين للزعيم، إلا أنه يسعى خلال مواجهة اليوم إلى الرجوع مجددًا إلى الصدارة، وضمان البقاء في المركز الأول.

ويدخل أحد اللقاء برصيد 14 نقطة في المركز الـ 12، ويمني نفسه خلال اللقاء بأن يخرج بأقل الخسائر والهروب من قاع جدول الترتيب.