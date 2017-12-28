300 ألف مراجع لمستشفيات ” صحة نجران ” خلال الربع الأول من العام الحالي

راشد آل شريه(صدى):

استقبلت مستشفيات صحة نجران من خلال أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي (302765) ألف مراجعاً استفادوا من الخدمات العلاجية والاستشارية.

وأوضحت الصحة في نجران أن عدد العمليات الجراحية في مختلف المستشفيات بلغت (3254) عملية ناجحة، شملت عمليات إنقاذ الحياة والعمليات والجراحات النادرة في تخصصات القلب والمخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات اليوم الواحد فيما بلغ عدد المواليد خلال نفس الفترة 2815 مولوداً .

وأكدت صحة نجران بأن التجهيزات الطبية المتقدمة في غرف العمليات وبرامج تحسين الأداء أسهمت ولله الحمد في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمراجعين بجودة عالية من خلال تقليص فترات الانتظار في العيادات الخارجية ومواعيد الجراحات والاستفادة من الخدمات المقدمة في أقسام الأشعة والمختبرات والخدمات الصيدلية وجميع المراكز التخصصية بالمنطقة .