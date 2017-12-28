88 مليار دولار ثمن إعمار اليمن من دمار الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أعلن الدكتور محمد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار، بعد خراب الحوثيين للبلاد، بنحو 88 مليار دولار.

وأكد ” السعدي ” استمرارية عملية الرصد المتواصلة بين البنك الدولي والحكومة الشرعية؛ لحساب التقديرات الأولية، مشيرا أن عملية الإعمار ستتم على خمس سنوات.

وثمن الوزير اليمني، جهود المملكة و سفيرها لديهم محمد سعيد آل جابر، واصفا إياه، بالرجل المناسب لمتابعة عملية الإعمار؛ وذلك بعد تكليفه برئاسة لجنة الإعمار.

وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه بلاده، بعد تدمير الحوثيين للبنى التحتية، مؤكدا أن الحل العسكري هو الخيار الوحيد للتعامل مع الميليشيات الإرهابية، مستبعدا أي حلول سياسية.