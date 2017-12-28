الجامعات تطرح منافسات لتجهيز حفل تخريج الطلاب

علي القحطاني(صدى):

طرحت الجامعات السعودية منافسات لتجهيز حفل التخريج للطلاب، حيث بدأت بعض الجامعات الإعلان الرسمي عن طرح مناقصة تجهيز حفل التخريج بالتقدم على عمادة شئون الطلاب.

وتبدأ عملية تقديم العروض خلال أسبوع، على أن تشمل التحضير والإعداد للحفل والتكريم، وفق الشروط التي تضعها الجامعة، والمترتبة على تجهيز القاعات الكبرى للاحتفال، وتخصيص المواقع للحفل، مع التوثيق والنقل التلفزيوني، وتكريم بعض الضيوف، واستقطاب رعاة الحفل، بما يليق بالجامعة ومكانتها والخروج من إطار حفلات التخريج الاعتيادية

يُذكر أن الجامعات توجهت إلى طرح منافسة حفلات التخريج؛ للتقليل من الهدر المالي، وخفض التكاليف، والإعداد المبكر للحفل، والابتعاد عن الجهود الشخصية من الأقسام المعنية بالجامعات وتسليمه لذوي الاختصاص وفق الشروط والضوابط.