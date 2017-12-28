” عمل عسير ” يواصل جولاته التفتيشية لتطبيق قرار التوطين والتأنيث

أبها(صدى):

يواصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير متابعة جولاته التفتيشية على المحلات التجارية، وذلك لتطبيق قرار التوطين والتأنيث بعسير.

وأوضح مدير عام الفرع حسين بن حمد المري أن الجولات التفتيشية جاءت بمشاركة لجنة التوطين لمتابعة الأنشطة التي تلزم التوطين ومقابلة السعوديين والسعوديات العاملين ومعرفة المعوقات والمشاكل التي تواجههم، مشيراً إلى أن الجولات نتج عنها ضبط مخالفة واحدة وإنذار ٣ منشآت لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة حسب الضوابط التي وضعتها الوزارة، لافتاً أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير مستمر في جولاته التفتيشية للتأكد من الالتزام بتعليمات التوطين وقرار تأنيث المحلات.