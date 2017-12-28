إصابة السهلاوي تعيقه عن مباراة الأهلي
تعرض اللاعب محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر، إلى إصابة في مفصل الركبة؛ أثناء أداءه تدريب الفريق أمس الأربعاء، وقد لازم العيادة الطبية.
وأوضح الجهاز الطبي أن اللاعب سيتم إجراء الفحوصات عليه اليوم الخميس، وبناء عليه يتم تحديد إذا كان سيشارك في مباراة الأهلي غدا، ضمن بطولة دوري المحترفين.
يذكر أن المدرب الفني غوستافو كونتيروس، قد استعان بالمهاجم الليبيري ويليام جيبور، بدلاً من السهلاوي في المناورة المغلقة أمس.
القرشي[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 3 ساعات
ظروف وجروح الأهلي والنصر دائمآ متشابهه سبحان الله … الله يوفق الجميع لكل خير .
رحال العمر[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله ماجات الإصابة إلا قبل مباراة الأهلي ، صدف عجيبة ….!!!
عسى بس فوزير ماهو مصاب بالإنفلونزا …