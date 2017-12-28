إصابة السهلاوي تعيقه عن مباراة الأهلي

ماجد محمد(صدى):

تعرض اللاعب محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر، إلى إصابة في مفصل الركبة؛ أثناء أداءه تدريب الفريق أمس الأربعاء، وقد لازم العيادة الطبية.

وأوضح الجهاز الطبي أن اللاعب سيتم إجراء الفحوصات عليه اليوم الخميس، وبناء عليه يتم تحديد إذا كان سيشارك في مباراة الأهلي غدا، ضمن بطولة دوري المحترفين.

يذكر أن المدرب الفني غوستافو كونتيروس، قد استعان بالمهاجم الليبيري ويليام جيبور، بدلاً من السهلاوي في المناورة المغلقة أمس.