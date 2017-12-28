ارتفاع قضايا المطالبة بالتعزيز بالحق العام إلى 30 ألف خلال 3 أشهر

حمود العنزي(صدى):

ارتفعت معدلات قضايا المطالبة بالتعزير بالحق العام، إلى 29203 قضية، خلال الثلاث أشهر الماضية، في المحاكم الابتدائية بـ13 منطقة.

وبلغت عدد قضايا المطالبة بالتعزيز بالحق العام، بمنطقة الرياض 7031 قضية، ومنطقة مكة المكرمة 6637، والمنطقة الشرقية 3658، ومنطقة جازان 2855، ومنطقة عسير 2332، ومنطقة المدينة المنورة 1652، ومنطقة القصيم 1100، ومنطقة تبوك 956، ومنطقة حائل 672، ومنطقة الجوف 661، ومنطقة نجران 659، ومنطقة الحدود الشمالية 573، ومنطقة الباحة 417.

وشهدت القضايا تنوعاً بين بين إتلاف ممتلكات، وتجاوز تعليمات وأنظمة لجهات وزارية، وقضايا حوادث السير، وغيرها من القضايا التي توجب دفع غرامة مالية ولا توجب التوقيف كالقضايا الكبرى.