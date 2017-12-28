الأهلي يوضح حقيقة مشاركة ” ليوناردو ” في مباراة النصر

نواف السالم(صدى):

أبلغ لاعب الأهلي البرازيلي ليوناردو سوزا، أمس الأربعاء، إدارة النادي بعدم قدرته على الحضور إلى جدة قبل نهاية عام 2017.

وكشفت مصادر عن تعطيل بعض الظروف الخاصة باللاعب، قدومه إلى المملكة؛ حيث أوضح اللاعب أنه لديه مستندات قضائية تثبت حاجته إلى البقاء في البرازيل حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أنه وكيل أعماله سيقوم بـ إرسال كافة الأمور المتعلقة بغيابه إلى إدارة الأهلي.

وبناءً على مما سبق لن يشارك اللاعب البرازيلي غدًا الجمعة في مواجهة النصر، المقرر إقامتها في إطار الجولة الـ 16 من دوري المحترفين.