التحقيق مع موظف بسجن العاصمة المقدسة لتهريبه ممنوعات

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن إجراء النيابة العامة بمكة المكرمة، تحقيقات واسعة مع أحد موظفي سجون المنطقة ونزيل؛ بتهم تهريب ممنوعات إلى السجن.

وكان مدير عام سجون منطقة مكة اللواء سلطان الجعيد، قد أمر بإحالة موظف مدني يعمل بالسجن ومسجون به، إلى الجهة الأمنية المختصة لإجراء التحقيق معهم.

واشتبه رجال الأمن في أحد السجناء بعد خروجه من زيارته لأحد الأخصائيين بالسجن العام، و جرى تفتيش النزيل وضبطت معه ممنوعات ومبالغ مالية، أكد ان مصدرها أحد الموظفين المدنيين الذي يعمل بالسجن.