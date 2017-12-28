مدير سجون عسير يتفقد اختبارات النزلاء الجامعية بأبها

أبها(صدى):

توجه مدير السجون في منطقة عسير العميد مبارك بن محيا السليس، أمس الأربعاء، إلى تفقد سير اختبارات النزلاء الذين يواصلون دراستهم الجامعية في سجن أبها.

وتفقد ” السليس ” المعهد الثانوي الصناعي التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتقى خلال زيارته بالنزلاء في أقسام المعهد المختلفة.

واطلع على سير التدريب والاختبارات العملية وحثهم على الاستفادة من هذه الفرص التي توفرت لهم، موجهًا شكره إلى مدير جامعة الملك خالد في أبها ومنسوبي الجامعة على تعاونهم وتفعيل الشراكة مع السجون.