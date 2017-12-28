توجيهات عليا بفرض عقوبات صارمة على المتلاعبين بالأسعار

عادل الحربي(صدى):

صدرت توجيهات رسمية عليا، لوزارة التجارة والاستثمار، بفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار دون استثناء أحد، مشددة على عدم التراخي في القرار، حرصًا على مصلحة المواطن.

وعممت الوزارة على جميع الغرف التجارية والصناعية بالمملكة، جميع الاصلاحات الاقتصادية الصادرة حديثًا، وهي تطبيق الضريبة على السلع المنتقاة، وضريبة القيمة المضافة.

وتخطط الوزارة لتطبيق إصلاحات جديدة بحق، ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع التموينية والضرورية، أو الامتناع عن البيع وتخزين السلع.

وألزمت التجارة كافة رجال الأعمال والمستوردين والمنتجين والمصنعين والمحليين، ولجان الغرف التجارية، بالتعاون معها خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الصالح العام.