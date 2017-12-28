توجيهات عليا بفرض عقوبات صارمة على المتلاعبين بالأسعار
صدرت توجيهات رسمية عليا، لوزارة التجارة والاستثمار، بفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار دون استثناء أحد، مشددة على عدم التراخي في القرار، حرصًا على مصلحة المواطن.
وعممت الوزارة على جميع الغرف التجارية والصناعية بالمملكة، جميع الاصلاحات الاقتصادية الصادرة حديثًا، وهي تطبيق الضريبة على السلع المنتقاة، وضريبة القيمة المضافة.
وتخطط الوزارة لتطبيق إصلاحات جديدة بحق، ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع التموينية والضرورية، أو الامتناع عن البيع وتخزين السلع.
وألزمت التجارة كافة رجال الأعمال والمستوردين والمنتجين والمصنعين والمحليين، ولجان الغرف التجارية، بالتعاون معها خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الصالح العام.
رااايق[ عدد التعليقات: 3260 ] نشر منذ 3 ساعات
ماينفغ هذا الكلام من غير رقابة ميدانية **
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7436 ] نشر منذ 3 ساعات
لا اعتقد سيتم ردعهم …………. اذا لم تطبق القوانين بصرامه دون استثناء
القرشي[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 3 ساعات
أشك أنها ستُطبق تلك التوجيهات لأن الرقابة الميدانية الفعلية لدينا غائبة تمامآ عن واقع الأسواق
وتلاعب التجار في السلع وأسعارها وإبتزاز المستهلكين بشتى الطرق .
abdul[ عدد التعليقات: 759 ] نشر منذ 2 ساعتين
ببن البائع والمشتري يفتح الله. واكثر ما يحدد السعر هو العرض والطلب.
الحربي[ عدد التعليقات: 435 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، ياوزارة التجارة والإستثمار والكلام موجه لباقي الجهات الحكومية والرقابية ،ليش ماتفكون
المواطنين المغلوب على أمرهم من عنصر التفتيش المفاجىء للأسواق والمحال التجارية والصور والفيديوهات
اللي تصاحب (( التفتيش المفاجىء )) تراها في غير محلها ولا تؤدي إلى الغرض المطلوب من رقابة وتفتيش سليم
ودقيق وصارت حركة قديمة .
((يجب على الجهات الرقابية أن تقوم بدورها كاملاً وعلى الوجه المطلوب وذلك بالقيام بعمليات التفتيش
اليومية (( الدقيقة)) في جميع الأسواق والمراكز والمحال التجارية والتمحيص الدقيق ومعالجة المخالفات
على أكمل وجه من سجن المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وتغريمهم مالياً والتشهير بهم أمام الشعب
عبر وسائل الإعلام المختلفة ؛ بعد ذلك سيشعر البائع والمستهلك ، التاجر والعميل مواطن أو مقيم
👀👀👀 بالوجود الفعلي لممثلي الدولة من الجهات الرقابية وغيرها 👀👀👀 على أرض الميدان
وبالتالي ينعكس ذلك على الجميع بالخير والنماء ✍🏻✍🏻✍🏻
مع وافر المحبة.