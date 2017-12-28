الجيش الأمريكي ينهي بحثه عن غواصة أرجنتينية مفقودة بلا نتائج

واشنطن(صدى):

صرَحت القيادة الجنوبية بالجيش الأمريكي، بأن فريق الدعم الأمريكي أنهى جميع عمليات البحث عن الغواصة الأرجنتينية المفقودة ” إيه آر إيه سان خوان ” ، في المناطق التي خصصتها البحرية الأرجنتينية.

وأوضحت في بيان لها، أنه لم يتم العثور على الغواصة، مشيرة إلى انه قد فقد الأمل في العثور على طاقم الغواصة بعد أسبوعين من اختفائها.

وقد شارك في عملية البحث 13 دولة، وثلاث طائرات و200 فرد وأربع غواصات ووحدة إنقاذ متخصصة تحت الماء وسفينة واحدة و400 عوامة تعمل بأشعة السونار، بعد اختفائها في جنوب المحيط الأطلنطي 15 نوفمبر الماضي.