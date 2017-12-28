عاصفة برونو تودي بحياة شخصين في إسبانيا

مدريد(صدى):

قتل شخصان، الأربعاء، فى إسبانيا من جراء العاصفة برونو التى أدّت رياحها العاتية إلى وضع 11 من مقاطعات البلاد فى حالة إنذار، بحسب ما أعلنت أجهزة الانقاذ.

وقال جهاز الانقاذ العمومى فى إقليم كتالونيا (شمال شرق) فى تغريدة على تويتر، إن رجلا لقى مصرعه بعدما سقط من على شرفة منزله فى منتجع سيغور دى كالافيل الساحلى فى الإقليم بسبب الرياح القوية.

من جهتها، أفادت أجهزة الطوارئ فى كتالونيا أنها تلقت ما يزيد عن ألف اتصال لطلب النجدة بسبب العاصفة، ولا سيما فى مقاطعتى برشلونة وتاراغونا الساحليتين.