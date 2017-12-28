المسند: الموجة الباردة تنحسر في الشمال والوسط حتى مطلع الأسبوع المقبل

سالم المطيري(صدى):

قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، إن الساحل الغربي أدفأ من الربع الخالي

والكتلة الهوائية الأفريقية الدافئة تؤثر على البحر الأحمر وما حوله، عبر تمدد منخفض السودان الحراري.

وعرض المسند عبر حسابه الرسمي على تويتر: ” درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ29 محطة في المملكة ” .

كما عرض خريطة مواقع الزلازل خلال ال24 ساعة الماضية توضح 30 زلزالاً، كلها أعلى من 4 درجات في مقياس ريختر، علماً أن المعدل طبيعي ” .

واختتم المسند تغريداته عن المناخ قائلا: ” في الشمال والوسط تنحسر نسبياً حدة الموجة الباردة وبالتدريج، حتى مطلع الأسبوع القادم، ومن ثم تعاود الانخفاض ” .