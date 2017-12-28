300 ألف مراجع لمستشفيات نجران خلال الربع الأول من 2017

احمد الخبراني(صدى):

أستقبلت مستشفيات صحة نجران من خلال أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي (302765) الف مراجع إستفادوا من الخدمات العلاجية والإستشارية .

وقالت الصحة في نجران بان عدد العمليات الجراحية في مختلف المستشفيات بلغت (3254) عملية ناجحة ، شملت عمليات إنقاذ الحياة والعمليات والجراحات النادرة في تخصصات القلب والمخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات اليوم الواحد فيما بلغ عدد المواليد خلال نفس الفترة 2815 مولود .

وأكدت صحة نجران بأن التجهيزات الطبية المتقدمة في غرف العمليات وبرامج تحسين الأداء أسهمت ولله الحمد في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمراجعين بجودة عالية من خلال تقليص فترات الانتظار في العيادات الخارجية ومواعيد الجراحات والإستفادة من الخدمات المقدمة في أقسام الأشعة والمختبرات والخدمات الصيدلية و جميع المراكز التخصصية بالمنطقة .

الجدير بالذكر أن ” الصحة ” أطلقت أيضاً عدداً من التغريدات التوعوية بخصوص صحة الفم والاسنان، بالإضافة إلى إستطلاع ” صحة الفم والأسنان ” حول متى يفترض أن تبدأ في تنظيف أسنان طفلك بالفرشاة والمعجون.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمراراً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.

من جانب آخر أطلقت مؤخراً تطبيق ” صحة ” الإلكتروني لتمكين المواطنين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية حيث تسعى الصحة من هذه الخطوة إلى إستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الإستشارات الطبية من المختصين.

وأوضحت الصحة أن هذا التطبيق سيتم العمل به كمرحلة أولى في مناطق (الحدود الشمالية وعسير وتبوك وجازان ونجران والجوف ) وبعدها سيتم تعميمه ليشمل كافة مناطق المملكة بإذن الله .

وتتخلص فكرة التطبيق في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من ” الساعة ٩ صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض والتي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على إستفسارات المتصل وتقديم الإستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها.