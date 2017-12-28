” رعاية فتيات مكة ” تنطم مسابقة لحفظ الحديث بالتعاون مع مكتب الدعوة بالسجون

نايف السالم(صدى):

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة أمس الأربعاء بالتعاون مع مكتب الدعوة بسجون مكة مسابقة في حفظ المتن ( المائة النسوية من الأحاديث النبوية) بمشاركه 8 نزيلات على فرعين تضمن المستوى الأول حفظ 30 حديثا والمستوى الثاني حفظ 15 حديثا وذلك بإشراف لجنه مكونه من مريم علي هوساوي ونسرين محمد المصري.

كما تهدف المسابقة إلى تشجيع النزيلات على حفظ أحاديث السنه النبوية والعناية بها وتطبيقها والإسهام في إعداد جيل ناشئ على حب سنه المصطفى عليه السلام وتنمية روح المنافسة الشريفه المفيدة بينهن وشغل أوقاتهن بما يفيدهن دينياً وعلمياً وخلقياً .

اختتمت المسابقة بإعلان الفائزات بالمراكز الثلاث الأولى وتقديم شهادات الشكر والجوائز المالية لجميع المشاركات بالمسابقة وذلك بحضور عدد من منسوبات المؤسسة في جو إيماني وروحاني اثر في نفوس الجميع.

تأتي المسابقة امتداد لفعاليات المؤسسة لرعاية نزيلاتها والحرص على تقديم الافضل لهن وذلك بم يتوافق مع تحقيق رؤية و استراتجية الوزارة باشراف مديرة المؤسسة الاستاذة / بدور بنت هزاع الراجحي.