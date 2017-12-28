بالصور.. مواطنو كندا يتحدون الصقيع والثلوج في الشوارع

أوتاوا(صدى):

امتلأت شوارع كندا بالثلوج مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة لاسيما فى مقاطعة كيبيك وأونتاريو المكتظتين بالسكان، فيما ارتداء الكنديون الملابس الثقيلة عند خروجهم إلى الشوارع وحرص البعض على التقاط صور ” سيلفى ” وسط الثلوج.

وقالت السلطات فى مدينة ” تورونتو ” إن درجات الحرارة انخفضت إلى 15 درجة تحت الصفر، فيما وصلت إلى 25 درجة تحت الصفر فى ” وأوتاوا ” ، أما فى ” ارمسترونج ” فكانت 42.8 درجة تحت الصفر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ” فرانس برس ” .

وتشهد كندا، وولاية بنسلفانيا الأمريكية، موجة صقيع وثلوج لا سابق لها، إذ إنها تمتد على كامل الأراضى الكندية والولاية الأمريكية، ومن المتوقع أن تستمر حتى بداية شهر يناير 2018.