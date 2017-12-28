منع أمير من السفر لامتناعه عن دفع مؤخر صداق لطليقته

عادل الحربي(صدى):

منعت محاكم التنفيذ أحد الأمراء من السفر وأوقفت خدماته؛ بسبب رفضه دفع مؤخر صداق لطليقته يتجاوز مليون ريال.

كما صدر ضد الأمير حكم التنفيذ وقام بتطليق زوجته، لتُسارع طليقته إلى الجهات القضائية لمطالبته بدفع مؤخر الصداق الموجود بعقد الزواج والذي يتجاوز مليون ريال وفقا لـ “عكاظ”.

وأكدت المصادر أن الزوج أقر أمام القاضي بوقوع الطلاق وصحة ورقة مؤخر الصداق، لكنه رفض دفعها مبرراً ذلك بأنه كتب مؤخر الصداق في لحظة لهو ومزاح ولم تكن على محمل الجد، ولا يوجد عليها شهود.