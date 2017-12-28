التجارة تطالب محلات الذهب بتوفير اشتراطات لفواتير البيع

عادل الحربي(صدى):

طالبت وزارة التجارة والاستثمار، محلات الذهب بتوفير عدة اشتراطات في فواتير معاملاتها مع المستهلكين.

وجاء من أبرزها تعميم موجه لمجلس الغرف التجارية، بضرورة احتواء فواتير بيع الذهب والمجوهرات على اسم ورقم هوية المشتري، وتاريخ الشراء، واسم المحل وبياناته التجارية ورقم الترخيص، إلى جانب وصف قطعة الذهب.

كما تضمنت الاشتراطات أيضاً وفقاً لـ ” عكاظ ” ، ذكر السعر الإجمالي وسعر الغرام وتحديد نوعية الحجر سواء كريم أو غير كريم، وكذلك توضيح وزن القطعة أو الحجر، والإفصاح عن نسبة وزن الفص المركب على القطعة الذهبية.

وصنفت الوزارة في تعميمها الياقوت والألماس والزفير والزمر واللؤلؤ كأحجار كريمة، وأما الزجاج الكريستال كحجر غير كريم، داعيةً العملاء إلى الاحتفاظ بالفواتير لضمان كل حقوقهم.