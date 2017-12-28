“النظر والفصل” تغرم مطاعم بـ 7 ملايين ريال لرفعها الأسعار

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر، أن لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة أصدرت غرامات بأكثر من 7 ملايين ريال ضد 4 منشآت تجارية، تعمل في مجال بيع الدجاج والأرز بالعاصمة الرياض، بعد ثبوت قيامها برفع أسعار الوجبات بمقدار ثابت في نفس التوقيت.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة كانت أصدرت قراراً بالبدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الأدلة، والتحقيق في احتمال قيام تلك المنشآت بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها، والتقصي حولها والتأكد من نظاميتها.