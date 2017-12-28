“النظر والفصل” تغرم مطاعم بـ 7 ملايين ريال لرفعها الأسعار
أكدت مصادر، أن لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة أصدرت غرامات بأكثر من 7 ملايين ريال ضد 4 منشآت تجارية، تعمل في مجال بيع الدجاج والأرز بالعاصمة الرياض، بعد ثبوت قيامها برفع أسعار الوجبات بمقدار ثابت في نفس التوقيت.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة كانت أصدرت قراراً بالبدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الأدلة، والتحقيق في احتمال قيام تلك المنشآت بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها، والتقصي حولها والتأكد من نظاميتها.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2393 ] نشر منذ 1 ساعة
عساكم ع القوة يارب
الواقع[ عدد التعليقات: 5584 ] نشر منذ 25 دقيقة
اصلا الأسعار نار با النسبة لدخول الناس وجاي تزيد البنزين على النار يا أخي حسو شوي معظم الشركات الان تضن انها سوف أخذت الضوء الأخضر لرفع الأسعار وأنه لن يكون هناك من يقف في وجه الجشعين الطامعين وتتحول الشغلة إلى سلب ونهب جيوب المواطنين لابد من دراسة الوضع ويكون هناك نسبة وتناسب ومراجعة ونرجوا من الله ثم خادم الحرمين الشريفين الأمر على الجميع بعدم الاندفاع في رفع الأسعار والخير قادم أن شاء الله