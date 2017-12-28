تعرَّف على الطقس المتوقع اليوم

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية وطقساً مستقراً على باقي مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ,وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.