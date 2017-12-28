شاهد.. شهيرة تتخلى عن الحجاب وتصدم جمهورها بعد 25 عامًا اعتزال
صدمت الفنانة المعتزلة شهيرة، جمهورها بعد ظهورها بدون الحجاب بعدما كانت اعتزلت الفن وتحجبت منذ سنوات طويلة.
ونشرت الماكييرة راندا عبد السلام، الصورة منذ قليل وعلقت عليها قائلة : ” شهيرة القمر اللى بموت فيها من صغرى بحبك قوى انت الرقة كلها ” .
وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما حادا عليها حيث علق أحد المغردين : ” يالهوي قلعت الحجاب ” وقال أخر : ” هيا دى كمان قلعت الحجاب مفيش واحده فيهم لبسته وفضلت مكمله سبحان الله ربنا يهدينا ويهديهم جميعا ” .
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