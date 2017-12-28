شاهد.. شهيرة تتخلى عن الحجاب وتصدم جمهورها بعد 25 عامًا اعتزال

أماني الغامدي(صدى):

صدمت الفنانة المعتزلة شهيرة، جمهورها بعد ظهورها بدون الحجاب بعدما كانت اعتزلت الفن وتحجبت منذ سنوات طويلة.

ونشرت الماكييرة راندا عبد السلام، الصورة منذ قليل وعلقت عليها قائلة : ” شهيرة القمر اللى بموت فيها من صغرى بحبك قوى انت الرقة كلها ” .

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما حادا عليها حيث علق أحد المغردين : ” يالهوي قلعت الحجاب ” وقال أخر : ” هيا دى كمان قلعت الحجاب مفيش واحده فيهم لبسته وفضلت مكمله سبحان الله ربنا يهدينا ويهديهم جميعا ” .