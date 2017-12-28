” الصحة ” تشدد على أهمية العناية بأسنان الطفل ومتابعته في سنواته الأولى

أحمد الخبراني(صدى):

شددت ” الصحة ” على أهمية العناية بأسنان الطفل ومتابعته في سنواته الأولى وحذرت عبر إنفو جرافيك نشرته على موقع الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عنونته بـ ” طفلك الصغير مستقبل أسنانه بيدك ” من تسوس أسنان الأطفال والتي تؤدي إلى فقدان الأسنان اللبنية مبكراً، وتغير مكان الأسنان الدائمة، وضعف النمو والتغذية والصحة النفسية، ووجود البكتريا التي تضعف الاسنان الدائمة.

وبينت ” الصحة ” كيفية حماية أسنان الطفل من التسوس وذلك من خلال إستخدام قطعة قماش مبللة بعد كل رضعة، وتنظيف أسنان الطفل مع أول سن عند عمر ستة أشهر مرتين يومياً، مؤكدة أن تنظيف أسنان الطفل يعد سلوك وتربية.

الجدير بالذكر أن ” الصحة ” أطلقت أيضاً عدداً من التغريدات التوعوية بخصوص صحة الفم والاسنان، بالإضافة إلى إستطلاع ” صحة الفم والأسنان ” حول متى يفترض أن تبدأ في تنظيف أسنان طفلك بالفرشاة والمعجون.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمراراً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.

من جانب آخر أطلقت مؤخراً تطبيق “صحة ” الإلكتروني لتمكين المواطنين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية حيث تسعى الصحة من هذه الخطوة إلى إستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الإستشارات الطبية من المختصين.

وأوضحت الصحة أن هذا التطبيق سيتم العمل به كمرحلة أولى في مناطق (الحدود الشمالية وعسير وتبوك وجازان ونجران والجوف ) وبعدها سيتم تعميمه ليشمل كافة مناطق المملكة بإذن الله .

وتتخلص فكرة التطبيق في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من ” الساعة ٩ صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض والتي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على إستفسارات المتصل وتقديم الإستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها.