عسير: فيديو سيدة ” سراة عبيدة ” حول قضية عقوق قيد التحقيق

محمد بن طحيطح(صدى):

أصدر أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بالتحقيق في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه صوت سيدة في محافظة سراة عبيدة تتذمر من شرطة المحافظة نتيجة إيقاف أحد أبنائها .

وأوضحت إمارة منطقة عسير على لسان المشرف العام على الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي سعد بن عبدالله آل ثابت أن مقطع الفيديو يأتي ضمن تداعيات شكوى تقدم بها أحد المواطنين لإمارة المنطقة في وقت سابق يفيد فيها بعقوق أحد أبنائه ، وقد صدر توجيه سمو أمير عسير يحفظه الله وقتها بالتحقيق والتأكد من ذلك وإحالة كافة أطراف القضية للنيابة العامة ،ورفع تقرير عاجل يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية .

ولفت آل ثابت إلى أن سمو أمير منطقة عسير شدد على ضرورة تقصي حقائق القضية من كافة جوانبها ، ومحاسبة من يثبت إدانته وفقا للأنظمة .