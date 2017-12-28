قتيل وجرحى فى انفجار بصومعة غلال فى ميناء بالأرجنتين

بوينس آيرس(صدى):

قالت الشركة الصينية الوطنية للحبوب والزيوت والمواد الغذائية (كوفكو) فى بيان، إن انفجارا وقع بصومعة غلال تملكها فى ميناء باا مما أدى إلى مقتل موظف وإصابة آخرين وتأثر أنشطة الشحن من الشركة، وهى واحدة من أكبر موردى المواد الغذائية فى العالم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا يتصاعد مما وصفته الشركة بأنه مصنع لمعالجة الحبوب يقع على مساحة 52 ألف متر مربع. والمنشأة جزء من مرفأ روساريو الواسع للشحن على نهر بارانا فى إقليم سانتا في.

وقالت الشركة التى تديرها الدولة الصينية فى بيان بوسع شركة كوفكو إنترناشونال أن تؤكد وقوع انفجار فى منطقة التحميل بمنشآتها فى روساريو.

وأضاف البيان أن أحد الموظفين لقى مصرعه فى الانفجار وأن ثمانية آخرين نقلوا للمستشفى.

وقال البيان لم يتضح بعد سبب الحادث. ولم تذكر الشرطة أو خدمة الإطفاء أو السلطات الأخرى مزيدا من التفاصيل.