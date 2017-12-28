البشير يؤكد دعم بلاده للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى

الخرطوم(صدى):

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، دعم و مساندة بلاده للهيئة العربية للاستثمار و الإنماء الزراعي، وتعهد بتقديم كافة التسهيلات و تذليل جميع العقبات أمامها لتنفيذ مشاريعها .

جاء ذلك خلال لقاء البشير مساء الأربعاء، ببيت الضيافة بالخرطوم، بوفد الهيئة برئاسة محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وأوضح المزروعي – في تصريح صحفي – أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى التسهيلات التي قدمتها السودان خلال 40 عاما للهيئة، من دعم و مساندة وتأييد .