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البشير يؤكد دعم بلاده للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى

البشير يؤكد دعم بلاده للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى
الخرطوم(صدى):

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، دعم و مساندة بلاده للهيئة العربية للاستثمار و الإنماء الزراعي، وتعهد بتقديم كافة التسهيلات و تذليل جميع العقبات أمامها لتنفيذ مشاريعها .
جاء ذلك خلال لقاء البشير مساء الأربعاء، ببيت الضيافة بالخرطوم، بوفد الهيئة برئاسة محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وأوضح المزروعي – في تصريح صحفي – أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى التسهيلات التي قدمتها السودان خلال 40 عاما للهيئة، من دعم و مساندة وتأييد .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1784 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يوفقك يالبشير لما فيه صلاح البلاد والعباد

[ عدد التعليقات: 5742 ] نشر منذ 59 دقيقة

دور لمسجدك مذن لو ما إنبقى إلا إنت ما إنعطالك وجه ورقتك صبحت محروقه يبيشو قطع شوشو وسيرته

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