اليوم.. الننى أمام بالاس فى اختبار جديد مع أرسنال

نواف السالم(صدى):

تختتم اليوم الخميس مباريات الجولة 20 من الدورى الإنجليزى، حيث يستضيف كريستال بالاس نظيره أرسنال الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد الننى فى العاشرة مساء على ملعب “سيلهرست بارك.

ويأمل النجم المصرى محمد الننى فى المشاركة الأولى مع الفريق فى الدورى له منذ لقاء واتفورد بالجولة الثامنة فى اللقاء الذى انتهى بفوز الجانرز 2 – 1. ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز بعد تعادله الجولة الماضية مع نظيره ليفربول بنتيجة 3 – 3 فى لقاء مثير جمع الفريقين الجمعة الماضى. ويحتل أرسنال المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة، بينما يأتى كريستال بالاس فى المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.