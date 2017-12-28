صحة جازان: حالة مدير مركز أبو عريش أصبحت مطمئنة

تركي السالم(صدى):

قال المتحدث الرسمي لصحة جازان نبيل غاوي، أَنَّ حالة مدير مركز أبو عريش الصحي أصبحت مطمئنة بعد الاعتداء عليه أمس الأول في منطقة جازان؛ وذلك وَفْقَاً لنتائج الفحوصات الطبية التي أُجْريت له.

وأَضَافَ غاوي، لبرنامج ‘‘ الراصد ‘‘ على الإخبارية، أنه تم إحالة القضية إلى النيابة العامة، مُشَدّداً على أن “أياً كان المعتدي فإنّه سينال جزاءه، مُوَضِّحَاً أن وزارة الصحة ستتكفل بالملاحقة القانونية لأي معتد على أَي ممارس صحي.

وقال غاوي: ‘‘ إنّه حتى الآن لم تتضح أسْبَاب الاعتداء على مدير المركز الصحي ‘‘ مُؤكِّدَاً أن الاعتداء على أَي مسؤول أو ممارس صحي يعد جريمة كبيرة.