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كاتب كويتي يهاجم قطر من على منبرها : ” محمد بن سلمان يسواكم “

كاتب كويتي يهاجم قطر من على منبرها : ” محمد بن سلمان يسواكم “
طلال الضوي(صدى):

أكد الكاتب  الكويتي الدكتور عايد المناع ، أن قطر هي دولة التطبيع الأولى مع الاحتلال الإسرائيلي، وعرض عدد من الصور لمسؤولين إسرائيليين.
وأكد الكاتب خلال استضافته في أحد برامج ” الجزيرة ” أنَّ السعودية دعمت فلسطين من سنة 1935.

وقال الكاتب الكويتي للمذيع فيصل القاسم والضيف الآخر علي باشا المنتمي لحزب الله: محمد بن سلمان يسواكم ويسوى جماعتك والسعودية أكرم من حزبك ومن كل الغوغائيين أمثالك.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

لله درك وانا اقول والله ثم والله ليأتي يوم يندم حكام قطر على ماقاموا به من افعال مشينه فى حق الامة الاسلاميه قبحهم الله ..

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