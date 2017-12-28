كاتب كويتي يهاجم قطر من على منبرها : ” محمد بن سلمان يسواكم “

طلال الضوي(صدى):

أكد الكاتب الكويتي الدكتور عايد المناع ، أن قطر هي دولة التطبيع الأولى مع الاحتلال الإسرائيلي، وعرض عدد من الصور لمسؤولين إسرائيليين.

وأكد الكاتب خلال استضافته في أحد برامج ” الجزيرة ” أنَّ السعودية دعمت فلسطين من سنة 1935.

وقال الكاتب الكويتي للمذيع فيصل القاسم والضيف الآخر علي باشا المنتمي لحزب الله: محمد بن سلمان يسواكم ويسوى جماعتك والسعودية أكرم من حزبك ومن كل الغوغائيين أمثالك.