كاتب كويتي يهاجم قطر من على منبرها : ” محمد بن سلمان يسواكم “
أكد الكاتب الكويتي الدكتور عايد المناع ، أن قطر هي دولة التطبيع الأولى مع الاحتلال الإسرائيلي، وعرض عدد من الصور لمسؤولين إسرائيليين.
وأكد الكاتب خلال استضافته في أحد برامج ” الجزيرة ” أنَّ السعودية دعمت فلسطين من سنة 1935.
وقال الكاتب الكويتي للمذيع فيصل القاسم والضيف الآخر علي باشا المنتمي لحزب الله: محمد بن سلمان يسواكم ويسوى جماعتك والسعودية أكرم من حزبك ومن كل الغوغائيين أمثالك.
مواطن غيور[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
لله درك وانا اقول والله ثم والله ليأتي يوم يندم حكام قطر على ماقاموا به من افعال مشينه فى حق الامة الاسلاميه قبحهم الله ..