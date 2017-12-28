حساب المواطن يكشف سبب عدم استحقاق مواطنين للدعم

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن سبب ورود رسائل لبعض المواطنين بعدم استحقاقهم للدعم رغم أهليتهم .

وأفاد الحساب أن معايير الاستحقاق للاستفادة من دعم الطاقة لشهر ديسمبر لم تنطبق عليهم، موضحاً أنّه في حال تجاوز الدخل الحدّ المانع للصرف لا يتم الاستفادة من مبلغ الدعم”.

كتب أحد المواطنين سؤالا عبر حساب خدمة العملاء قائلا أنه أجرى عملية تسجيل جديد ولم يتم إرسال كلمة المرور الموقتة له.

ورد الحساب قائلا أنه “تمّ ايقاف كلمة المرور المؤقتة بشكل مؤقت”.

وطالبه بالدخول من خلال حسابه وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة به.