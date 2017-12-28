بالصور.. أمير مكة يوقع 3 اتفاقيات ويؤكد: ” لا مستحيل أمام الإرادة “

نايف السالم(صدى):

وقع أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمس الأربعاء،ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من القطاعات المشاركة في مؤتمر ومعرض إعمار منطقة مكة.

وقال الفيصل: لن نكتفي بأن تكون مكة المكرمة مدينة متطورة وذكية بل نريد أن تكون أذكى من ذكية وأن يحمل الإنسان السعودي لواء هذه المهمة.

وأضاف الفيصل: لا مستحيل أمام الإرادة الإسلامية ، وهذا ما يحتم علينا أن تكون مكة المكرمة مدينة متطورة وذكية وألا نكتفي بذلك بل أذكى من الذكية وأن يكون الإنسان السعودي حامل هذه الأمانة لا سيما وأن الله خصه بشرف جوار البيت العتيق.

وأوضح الفيصل أن بناء الإنسان يكتسب أهمية كبرى ويسبق بناء المكان وقد بدأنا بناء الإنسان منذ نشأت هذه البلاد عندما توحدت المدن والقبائل تحت راية التوحيد.