تفاصيل إجبار معلمة سعودية من قبل أردنية على الاستقالة (مستند)

عادل الحربي(صدى):

قالت معلمة سعودية في إحدى المدارس الأهلية، إنه تم إجبارها على الاستقالة من قبل مشرفة أردنية، وذلك لتعيين معلمة لبنانية بدلاً منها.

ونشر نشطاء التواصل الاجتماعي صورة من خطاب وجهته المعلمة لمديرة المدرسة قالت فيه: إن المشرفة كانت تتصيد لها الأخطاء وتعاملها بشكل غير لائق، وهو ما اعتبرته إهانة لها.

وتابعت: أن المشرفة أجبرتها على التوقيع على محاضر بذلك دون أن تعطيها فرصة للدفاع عن نفسها ما شغلها كثيرًا عن التركيز في مهمتها الأساسية كمعلمة لغة إنجليزية وهو ما دفعها لإنهاء عقدها مع المدرسة.