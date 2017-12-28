تفاصيل إجبار معلمة سعودية من قبل أردنية على الاستقالة (مستند)
قالت معلمة سعودية في إحدى المدارس الأهلية، إنه تم إجبارها على الاستقالة من قبل مشرفة أردنية، وذلك لتعيين معلمة لبنانية بدلاً منها.
ونشر نشطاء التواصل الاجتماعي صورة من خطاب وجهته المعلمة لمديرة المدرسة قالت فيه: إن المشرفة كانت تتصيد لها الأخطاء وتعاملها بشكل غير لائق، وهو ما اعتبرته إهانة لها.
وتابعت: أن المشرفة أجبرتها على التوقيع على محاضر بذلك دون أن تعطيها فرصة للدفاع عن نفسها ما شغلها كثيرًا عن التركيز في مهمتها الأساسية كمعلمة لغة إنجليزية وهو ما دفعها لإنهاء عقدها مع المدرسة.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1909 ] نشر منذ 1 ساعة
اجنبيات ويتحكمون في بنت البلد هذي والله مشكلة
يجب طردهم لبلدانهم طالما انهم لم يحترموا البلد ولا اهلة
المر[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 48 دقيقة
اصحاب المدارس مايبون الاالوافدين ويسوون تحايل وكل شي عشان السعوده البلا منا الا اكثر الوافدين عارفين فيهم شر وحقد علي البلد واهله ةاذا امتلا احد فلوس طلع بلاه علينا الله يكافيهم
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1775 ] نشر منذ 29 دقيقة
راتب المعركه الأجنبيه أقل من المعلمه السعوديه لذا هم شددوا الخناق على المعلمه السعوديه حتى طلبت الاستقالة
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1775 ] نشر منذ 28 دقيقة
راتب المعلمه ………………………………………….
abdul[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ 18 دقيقة
المعلِّمة قدوة ومربية للاجيال. في حال التظلم تقدم شكواها لادارة المدرسة والتعليم لِإِنْصَافِهَا لا لتقديم استقالتها.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6609 ] نشر منذ 9 دقائق
ماشاء الله احتلوناوتضامنو😁😈☺