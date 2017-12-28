دراسة: نوم الحامل على ظهرها يؤدي لموت الجنين

لندن(صدى):

أفادت دراسة بريطانية حديثة، أن النوم على الظهر له مضاره بالنسبة للمرأة الحامل ويهدد صحة الجنين، أما النوم على جانبها لا مضره منه.

وأكدت الدراسة، أن صحة وحياة المولود، تتعلق مباشرة بوضعية نوم الأم الحامل قبل الولادة، فعقب إجراء الدراسة على أكثر من ألف امرأة، وجدوا وفاة 291 حالة جنين، تعود لأمهات كن ينمن على ظهورهن في فترات الحمل الأخيرة.

وأشارت، إلى أن النوم المستمر على الظهر يؤثر على إمدادات الدم إلى الجنين، في حين أن النوم على الجانب لا يهدد عملياً صحة المولود في المستقبل.

وأوضحت الدراسة، أن خطر موت الجنين يتضاعف مرتين بالنسبة للأمهات اللواتي ينمن على ظهورهن، كما أن هذا الخطر يزداد في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل.