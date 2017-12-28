تقنية جديدة لشحن عدة هواتف عن بُعد فى وقت واحد

متابعات(صدى):

أعلنت شركة ” Energous ” إنها تلقت الموافقة الأولية من قبل هيئة الاتصالات الفيدرالية لتطوير جهاز الشحن اللاسلكي ” WattUp Mid Field ” .

وأضافت الشركة، أن هذا الشرط على وشك أن يتغير قريبا، بعد أن منحت هيئة الاتصالات الفيدرالية موافقتها على أول شاحن لاسلكي بعيد المدى، يعمل على بعد يصل إلى 3 أقدام، أي حوالي متر تقريبا.

ويعمل الجهاز عن طريق تحويل أمواج الراديو إلى الطاقة الكهربائية لشحن الأجهزة التي يتوجب أن تكون مجهزة في المستقبل.

وتختلف هذه التقنية عن غيرها؛ حيث تعتمد على الشحن اللاسلكي الحالي عبر أجهزة ” Mophie ” و ” Belkin ” التي تتطلب الاتصال الجسدي مع الجهاز، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

ويمكن للشواحن الداعمة لتقنية ” WattUp ” شحن الأجهزة على مسافة تصل إلى حوالي متر، وهي تدعم أكثر من جهاز في الوقت ذاته، من الهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها.

ومن المنتظر أن يكون الشاحن اللاسلكي الجديد متاحا للجميع تماما مثل تقنية الواي فاي، مما يعني أن جميع شركات التكنولوجيا بإمكانها اعتمادها في صناعة منتجاتها، فضلا عن أن هذه التقنية ستضمن التوافق بين جميع الأجهزة التي تدعمها، حيث يمكن لشواحن.