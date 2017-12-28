روسيا: انفجار سانت بطرسبورج ناجم عن عبوة ناسفة مصنعة محليًا

موسكو(صدى):

أفاد مسؤولون روس، الأربعاء، أن ” 10 أشخاص أصيبوا بجروح بعد انفجار عبوة ناسفة مصنّعة محلياً في أحد المتاجر في مدينة سان بطرسبورج بشمال غرب روسيا ” .

ونقلت وكالات روسية عن المتحدثة باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو قولها: “بحسب المعلومات الأولية فقد وقع انفجار لجسم غير معروف في متجر ” .

وأضافت أن الانفجار سببه ” عبوة ناسفة مصنّعة محلياً بقوة تعادل 200 غرام من مادة التي إن تي، ومحشوة بشظايا قاتلة ” .

وكان حد ث انفجار في محل تجاري بمدينة سان بطرسبرج شمالي روسيا، أسفر عن إصابة 10 أشخاص وإجلاء أكثر من 50 آخرين.

اقرأ ايضا: إصابة 10 أشخاص في انفجار متجر بمدينة سان بطرسبرج الروسية