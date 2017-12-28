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أنباء حول استشهاد جندي بالطوال إثر اشتباكات حوثية بالحد الجنوبي

أنباء حول استشهاد جندي بالطوال إثر اشتباكات حوثية بالحد الجنوبي
تركي السالم(صدى):

استشهد الجندي منصور علي ناشب حمدي أحد رجال القوات المسلحة يوم أمس الأربعاء على الشريط الحدودي بمحافظة الطوال في جازان ، أثناء أدائه للواجب الوطني خلال مواجهاته مع الحوثيين على الحد الجنوبي .

ووفقًا لمصادر خاصة ، فقد قامت محافظة الطوال بدورها بتسجيل اسم منصور الحمدي ضمن قائمة الأبطال الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءاً للوطن والدين .

وكان الشهيد ” الحمدي ” قد تزوج من حوالي 8 أشهر فقط ، ويقطن في محافظة الطوال الحدودية ، ويجري في الوقت الحالي التنسيق مع أسرة شهيد الواجب لتحديد موعد ومكان الصلاة عليه ودفن جثمانه .


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