إيقاف ” كارفخال ” مباراة واحدة بعد طرد الكلاسيكو

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرار إيقاف داني كارفخال، مدافع ريال مدريد، مباراة واحدة عقب حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في كلاسيكو الأرض الذي حسمه غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 3/0، السبت الماضي، على ملعب ” سانتياجو برنابيو ” ، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري الإسباني ” الليجا ” .

وذكرت بعض الصحف، اليوم الأربعاء، أن الفريق الملكي سوف يفتقد لخدمات كارفخال في المواجهة المقبلة بالليجا، وذلك عقب طرده في الدقيقة 63 من الكلاسيكو نظرا لتعمده لمس الكرة باليد وهو ما منع فرصة واضحة للتسجيل، بحسب تقرير حكم المباراة.

وأضافت، أن داني كارفخال سوف يغيب عن المشاركة أمام سيلتا فيجو، في المباراة المقرر إقامتها يوم 7 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.