هيونداي وكيا في طريقهما لتطوير أحدث الإصدارات بمساعد ذكي

واشنطن(صدى):

ضمن خطط تطويرها المستمرة ، تسعي شركات هيونداي وكيا الكوريتان لصناعة السيارات ، أن يزودا الإصدار الأخير بمساعدات شخصية تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بدءاً من عام 2019 ، ليمتد التطوير في 2025 إلى اتصال السيارات بالإنترنت .

ووفقًا لمصادر أمريكية ، فقد كشفت هيونداي عن تعاون الشركتين مع شركة ” ساوند هاوند “لتطوير مساعدات شخصية ذكية قادرة على أن تقوم بحركات استباقية كتذكير المستخدم بمواعيد الاجتماعات ، وتوفير القدرة على التحكم بالسيارة عن بعد بالسيارة والمنزل .

وأشارت الشركة إلى أنها تسعى لتزويد السيارات بخواص لطلب التحقق من الطقس وتشغيل الأضواء في آن واحد ، حيث تكشف هيونداي عن مساعدها الذكي خلال معرض CES 2018 ، لتقوم باختبار عمليات مبسطة للمساعد التي تزود بها سيارات خلايا الوقود الهيدروجيني المقرر قيادتها على الطرق الكورية الجنوبية خلال العام المقبل .