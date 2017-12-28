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هيونداي وكيا في طريقهما لتطوير أحدث الإصدارات بمساعد ذكي

هيونداي وكيا في طريقهما لتطوير أحدث الإصدارات بمساعد ذكي
واشنطن(صدى):

ضمن خطط تطويرها المستمرة ، تسعي شركات هيونداي وكيا الكوريتان لصناعة السيارات ، أن يزودا الإصدار الأخير بمساعدات شخصية تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بدءاً من عام 2019 ، ليمتد التطوير في 2025 إلى اتصال السيارات بالإنترنت .

ووفقًا لمصادر أمريكية ، فقد كشفت هيونداي عن تعاون الشركتين مع شركة ” ساوند هاوند “لتطوير مساعدات شخصية ذكية قادرة على أن تقوم بحركات استباقية كتذكير المستخدم بمواعيد الاجتماعات ، وتوفير القدرة على التحكم بالسيارة عن بعد بالسيارة والمنزل .

وأشارت الشركة إلى أنها تسعى لتزويد السيارات بخواص لطلب التحقق من الطقس وتشغيل الأضواء في آن واحد ، حيث تكشف هيونداي عن مساعدها الذكي خلال معرض CES 2018 ، لتقوم باختبار عمليات مبسطة للمساعد التي تزود بها سيارات خلايا الوقود الهيدروجيني المقرر قيادتها على الطرق الكورية الجنوبية خلال العام المقبل .

 


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