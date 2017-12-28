الاحتلال يمدد اعتقال المناضلة الفلسطينية خالدة جرار

القدس(صدى):

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق خالدة جرار النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، لمدة ٦ أشهر أخرى، تنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٨، والتي كان قد تم اعتقالها، فجر الثاني من يونيو الماضي في جريمة احتلالية جديدة تستهدف عزل القيادات الوطنية المبدئية عن الحراك الجماهيري الوطني.

وشددت الجبهة في بيان صحفي أن هذا القرار الجائر بحق المناضلة جرار لن يستطيع كسر إرادتها أو عزيمتها أو تصميمها على مواصلة دورها في مقاومة الاحتلال، أو عزلها عن حركة النضال والجماهير.

ودعت الجبهة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ومؤسسة الصليب الأحمر الدولية إلى التحرك العاجل وتحمّل مسئولياتهم في وقف ممارسات الاحتلال المستمرة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، واستمرار اعتقال الأطفال القصر في ظروف اعتقالية صعبة.