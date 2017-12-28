شرطة الحدود الشمالية تطيح بـ3 أشخاص أحرقوا مركبة شخص للانتقام
تمكنت قوات الشرطة من ضبط ثلاثة رجال بالحدود الشمالية مساء أمس الأربعاء ، قاموا بإحراق مركبة مواطن للانتقام منه ، نتيجة خلاف وقع بين الطرفين .
ومن جانبه ، أكد المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة النقيب فايز بن مقبل الجهني ، أنه قد تلقى مركز شرطة الفيصلية بلاغ يفيد باحتراق سيارة مواطن يوم السبت الماضي ، من قبل أشخاص مجهولين أثناء وقوفهم أمام منزله في ساعة متأخرة من الليل .
وأوضح ” الجهني ” أنه أجرى تحريات مكثفة فور تلقي البلاغ بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة والبحث الجنائي ، لينجحوا في الإطاحة بالمتورطين من خلال الإجراءات الاستدلالية .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1769 ] نشر منذ 25 دقيقة
خلوهم يشترون الصحيه نفس السياره ونفس الموديل هذا الحكم العادل