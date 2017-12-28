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  • نشر : منذ 28 دقيقة
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  • حوادث

شرطة الحدود الشمالية تطيح بـ3 أشخاص أحرقوا مركبة شخص للانتقام

شرطة الحدود الشمالية تطيح بـ3 أشخاص أحرقوا مركبة شخص للانتقام
خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت قوات الشرطة من ضبط ثلاثة رجال بالحدود الشمالية مساء أمس الأربعاء ، قاموا بإحراق مركبة مواطن للانتقام منه ، نتيجة خلاف وقع بين الطرفين .

ومن جانبه ، أكد المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة النقيب فايز بن مقبل الجهني ، أنه قد تلقى مركز شرطة الفيصلية بلاغ يفيد باحتراق سيارة مواطن يوم السبت الماضي ، من قبل أشخاص مجهولين أثناء وقوفهم أمام منزله في ساعة متأخرة من الليل .

وأوضح ” الجهني ” أنه أجرى تحريات مكثفة فور تلقي البلاغ بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة والبحث الجنائي ، لينجحوا في الإطاحة بالمتورطين من خلال الإجراءات الاستدلالية .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1769 ] نشر منذ 25 دقيقة

خلوهم يشترون الصحيه نفس السياره ونفس الموديل هذا الحكم العادل

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