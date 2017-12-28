بغداد تمدد حظر الطيران إلى إقليم كردستان حتى 28 فبراير
قالت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، إن سلطة الطيران المدني العراقية، مددت تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كردستان لشهرين، أي لـ 28 فبراير المقبل.
وأضافت المصار : إن قرار الطيران المدني العراقي، يستثني الرحلات الداخلية في الإقليم.
وكانت الحكومة العراقية قد علّقت جميع الرحلات الجوية العامة إلى مطاري أربيل والسليمانية بدءاً من 29 سبتمبر الماضي، أي بعد 4 أيام فقط من إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، ولا يزال الحظر مستمراً حتى الآن.
اترك تعليقاً