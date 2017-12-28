بغداد تمدد حظر الطيران إلى إقليم كردستان حتى 28 فبراير

بغداد(صدى):

قالت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، إن سلطة الطيران المدني العراقية، مددت تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كردستان لشهرين، أي لـ 28 فبراير المقبل.

وأضافت المصار : إن قرار الطيران المدني العراقي، يستثني الرحلات الداخلية في الإقليم.

وكانت الحكومة العراقية قد علّقت جميع الرحلات الجوية العامة إلى مطاري أربيل والسليمانية بدءاً من 29 سبتمبر الماضي، أي بعد 4 أيام فقط من إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، ولا يزال الحظر مستمراً حتى الآن.