إغلاق مستودعين عشوائيين ودفع غرامات بقيمة 6000ريال على 252 محلاً

خالدالضبيبي(صدى):

تمكنت حملات المراقبة الميدانية لبلدية شرق الدمام، من إغلاق 252 محلا مخالفًا للقوانين، خلال الربع الأول للعام الجاري، حيث شملت الكشف على المحلات والمستودعات والورش وضبط الباعة الجائلين المخالفين.

من جانبه أكد رئيس البلدية المهندس حاتم الغامدي، أنه تم توجيه 1210 إنذارات للمحلات، فيما حررت 1186 مخالفة لأنظمة البيع وسلامة الغذاء، فضلاً عن إيقاف 125 عاملاً مخالفًا وإتلاف أكثر من 300 كيلو حرام ومواد غذائية.

وفي السياق ذاته، ضبطت أمانة القصيم، ممثلة في بلدية الديرة، مستودعا غير مرخص في حي الناصرية ببريدة، يم فتحه بأوقات محدودة جدًا وعقب الرصد والتحري، تبين أنه يفتح أبوابه بعد صلاة الفجر مباشرة لمدة ساعة، واتضح أن به 10 عمال ليس لديهم شهادات صحية، ومواد منتهية الصلاحية.