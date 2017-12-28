انطلاق أول رحلة تجريبية للركاب بقطار الحرمين.. الأسبوع القادم

عادل الحربي(صدى):

تنطلق الأسبوع القادم أولى الرحلات التجريبية للركاب بقطار الحرمين بين محطتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بجدة، بأعداد محددة وفق الجدول الزمني استعدادا للتشغيل التجاري في منتصف عام 2018

ويذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر يرافقهما وزير النقل الدكتور نبيل العامودي وعدد من المسؤولين استقلوا أخيرا أول رحلة تجريبية لقطار الحرمين بين مكة وجدة.

ويتميز مشروع قطار الحرمين السريع، بأنه من أضخم مشاريع النقل العام في منطقة الشرق الأوسط، إذ يمتد بطول 450 كيلومترًا، ويتكون من خط حديدي كهربائي مزدوج يربط بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية لخدمة الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين.