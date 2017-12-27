الجيش اليمني يعلن العثور على مصنع للمتفجرات في شبوة

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الأربعاء، عن العثور على مصنع متكامل يستخدمه الانقلابيون في صناعة المتفجرات بأنواعها.

وقال قائد كتيبة النصر التابعة للجيش الوطني العقيد ناصر القحيح: إنه تم العثور على ستة حقول ألغام متفرقة ومتنوعة تقع في الجهة الشرقية من مديرية عسيلان، زرعتها الميليشيات قبل تحرير المديرية.

وأوضح أن الفرق المتخصص تواصل في نزع الألغام عمليات تطهير المناطق المحررة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بعد أن تم تحريرها من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.