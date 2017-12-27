إعلامي رياضي مطلوب للتحقيق لنشره تغريدة ” عنصرية “

أبوظبي(صدى):

أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، تعليماتها بضبط وإحضار أحد أعضاء أسرة الإعلام الرياضي بأبو ظبي، على خلفية استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تغريدة تضمنت ألفاظًا وتعابير عنصرية.

واعتبرت النيابة ما فعله الإعلامي ” سلوكًا مجرمًا ” ، وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى استخدامه التقنيات الحديثة في الجريمة.

وأوضحت أن ” القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة وضع حدودًا صارمة لمنع أي سلوكيات من شأنها بث التفرقة داخل نسيج مجتمعنا الغني بتنوعه ” ، مشيرة إلى أنَّ “ المكانة العالمية لدولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون، يؤكد نجاحها في بسط الحماية القانونية على كافة أفراد المجتمع بمختلف انتماءاتهم ” .

وطالبت النيابة العامة، بضرورة عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع والانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام.