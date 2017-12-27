نشطاء التواصل الاجتماعي يتعاطفون مع أسرة السحر الأسود بجدة

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قصة أسرة في محافظة جدة، عاشت تحت تأثير السحر الأسود، الذي استخدمته خادمتهم الآسيوية، وتسبب في تشتيت الأسرة، وإصابة ربِّها بالسرطان حتى توفي.

ورأى النشطاء، أنَّه من الضروري عند استقدام العمالة المنزلية، التحقق من أصولها، وتاريخها العملي، وصفاتها الشخصية، والاطلاع على سيرتها الذاتية، من الجوانب كافة، وليس المهنية وحسب.

وتعجب النشطاء، كيف تخلّت الخادمة عن إنسانيّتها، بغية السيطرة على الأسرة بأكملها، والتلاعب بمصيرها، عبر أكثر من 50 عملًا من الأسحار والطلاسم والشعوذة.