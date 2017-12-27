جيري ماهر: عندما تضيع بوصلة السياسة وقبلة الدين عودوا إلى المملكة

بيروت(صدى):

أكد الإعلامي اللبناني جيري ماهر على أن المملكة تختلف عن بقية دول المنطقة العربية في محاربة أعداء الوحدة والسلام ، حيث أنها الوحيدة التي تمتلك دورًا بارزًا وتتخذ خطوات صريحة حتى اليوم في مواجهة الإرهاب الإيراني بمشروعاته .

وعلق ” ماهر ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” عندما تضيعون البوصلة والقبلة في السياسة والدين، عودوا الى المملكة العربية السعودية فهي عنوان واضح للسياسات العربية وهي الوحيدة اليوم التي تواجه ايران ومشروعها الخبيث في المنطقة من لبنان الى اليمن ” .