فايننشال تايمز: حملة الإصلاح بالمملكة لها آثار إيجابية

نايف السالم(صدى):

قالت صحيفة فايننشال تايمز ” ، إن حملة الإصلاح التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” جريئة ” ، مشيرةً إلى أنها ضخّت هواءً جديدًا في المجتمع.

وأضافت الصحيفة البريطانية، خلال تقرير لها، أنَّ ولي العهد يعدّ أكثر زعيم ديناميكي في الشرق الأوسط هذا العام، وأنَّ محاولته الجذرية لتنويع الاقتصاد والاعتماد على الاستثمارات الخاصة هي قصة لها آثار إيجابية على المملكة .

وتابعت: أنّه ليس هناك أي شكوك أنَّ طموح وطاقة ولي العهد هي الدافع وراء الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الدائر في المملكة حاليًا، أو حتى مدى أهمية هذه الإصلاحات الشرق الأوسط والمملكة التي ينجح فيها الأمير محمد بن سلمان حتى الآن.