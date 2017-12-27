الأخضر يستعد للقاء المنتخب العماني بالجولة الثالثة من خليجي 23 غدًا

ماجد محمد(صدى):

يستعد المنتخب الوطني السعودي للقاء المنتخب العماني على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت ، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الخليج لدورته الثالثة والعشرين .

يذكر أن الأخضر تمكن من حصد الفوز خلال الجولتين السابقتين ، حيث فاز بالجولة الأولى على الأزرق صاحب الأرض المضيفة بهدفين مقابل هدف واحد فقط ، فيما تمكن من الحفاظ على التعادل السلبي بلا أهداف أمام المنتخب الإماراتي .

ويحتاج المنتخب الوطني لتحقيق التعادل مع المنتخب العماني لضمان بلوغ الدور نصف النهائي من الكأس ، حيث تمكن الفريق من احتلال صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط .